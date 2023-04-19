Бен Воллес закликав дивитися на стан подій без рожевих окулярів.

Війна Росії проти України, ймовірно, не завершиться в 2023-му році. Як заявив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес в коментарі NYT, у Лондоні вважають, що Київ матиме потужну підтримку упродовж наступних двох років.

"Я налаштований оптимістично, що між цим і наступним роками, я думаю, що Україна продовжить мати імпульс і сильну позицію", – сказав Воллес журналістам у Вашингтоні.

Також британський чиновник підкреслив важливість реально дивитися на поточний стан подій і не сподіватися на те, що Москва просто так поступиться у своїх планах.

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"Я також вважаю, що ми повинні бути реалістами: не буде того моменту, коли Росія впаде", - додав Воллес.

Поточна ситуація на фронті російсько-української війни

За минулу добу боротьби на Таврійському напрямку українські військові ліквідували три роти росіян. За 24 години росіяни 32 рази атакували українські позиції, але успіхів не досягли.

Загалом упродовж вівторка було ліквідовано 620 росіян. Окрім цього Сили оборони знищили ще 64 одиниці техніки.

Росіяни намагаються завадити українським військовим використовувати Starlink. Окупанти використовують для цього секретну зброю.

У Міжнародному інституті стратегічних досліджень з кіберпотужності та майбутніх конфліктів заявили, що перша доба українського контрнаступу може стати вирішальною. Наразі ніхто окрім вищого військового керівництва України не знає, як, коли і де саме буде проведена ця операція.

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