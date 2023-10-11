Міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін повідомив про результативність засідання Рамштайн-16.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Остін заявив на брифінгу після засідання Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн-16"), яка відбулося у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі.
"Оскільки українські війська стикаються з ключовим моментом на полі бою, ми повинні забезпечити, щоб незамінна допомога США для України продовжує надходити без перебоїв", - сказав Остін.
Він зазначив, що з часу неспровокованого вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 році, США зобов'язалися виділити на підтримку України 43,9 млрд доларів. Це включає найновішу допомогу США у розмірі 200 млн доларів.
Окрім того, як сказав Остін, він повідомив своїх колег на засіданні Рамштайн, що у Конгресі США досі зберігається двопартійна підтримка для України.
"Демократія потребує часу, аби усе залагодити. І вони знають, що ці процеси мають завершитися самі собою", - сказав Остін.
Він також повідомив усім учасникам засіданні, що серед американського суспільства спостерігається широка підтримка для України.
"З точки зору нашої здатності продовжувати підтримувати як зусилля в Україні, так і в Ізраїлі, абсолютно, ми можемо робити це одночасно, і ми будемо це робити разом. Ми найсильніша держава у світі. Ми будемо робити те, що необхідно для допомоги нашим союзникам і партнерам", - сказав Остін.
За його словами, ще близько 50 країн Контактної групи зобов'язалися виділити більше ніж 33 млрд доларів на пряму безпекову допомогу для України.
"Насправді, три найбільші європейські донори України, - Німеччина, Велика Британія і Польща, - усі зобов'язалися виділити більше, аніж Сполучені Штати у відсотковому відношенні до ВВП", - наголосив Остін.
Також він сказав, що багато інших європейських країн зобов'язалися гадати значну допомогу для України, у тому числі Хорватія, Данія, Фінляндія, Швеція і усі три балтійські країни.
"Разом декілька країн повідомили нам про нові пакети безпекової допомоги для України, які вони схвалили через три тижні з нашої попередньої зустрічі у форматі Рамштайн", - сказав Остін.
Зокрема, Німеччина передасть Україні ще одну систему протиповітряної оборони Patirot і додаткові ракети для цієї системи. Ця допомога стане частиною пакету допомоги на суму 1,1 млрд доларів, у який також увійдуть ще 10 танків Leopard 1 та дві системи протиповітряної оборони IRIS-T.
Крім того, Іспанія продовжить здійснювати важливу місію з підготовки українських військових в експлуатації зенітно-ракетних комплексів HAWK і надасть додаткове обладнання HAW.
Також, за словами Остіна, Швеція схвалила новий пакет допомоги Україні на суму 200 млн доларів, у тому числі надасть критичні боєприпаси для протиповітряної оборони.
Разом з тим, Болгарія передасть Україні компоненти, аби допомогти зміцнити зенітно-ракетні комплекси С-300. Франція налаштована передати більше гаубиць Caesar і прискорити їхнє виробництво.
До того ж, Велика Британія надасть новий пакет допомоги, у який увійде підтримка протиповітряної оборони, гармати калібром 155 мм і не тільки.
Канада впродовж наступних трьох років зробить інвестицію у розмірі на майже півмільярда доларів на розвиток броньованих транспортних засобів України.
Засідання у форматі Рамштайн - деталі
Сьогодні президент України Володимир Зеленський перерахував три нагальні пріоритети, з якими приїхав на засідання Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн-16"). Зокрема, йдеться про посилення української системи протиповітряної і протиракетної оборони, про потребу в отриманні ракет дальнього радіуса дії і артилерії.