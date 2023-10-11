За його словами, ще близько 50 країн Контактної групи зобов'язалися виділити більше ніж 33 млрд доларів на пряму безпекову допомогу для України.

Міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін повідомив про результативність засідання Рамштайн-16.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Остін заявив на брифінгу після засідання Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн-16"), яка відбулося у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі.

"Оскільки українські війська стикаються з ключовим моментом на полі бою, ми повинні забезпечити, щоб незамінна допомога США для України продовжує надходити без перебоїв", - сказав Остін.

Відео дня

Він зазначив, що з часу неспровокованого вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 році, США зобов'язалися виділити на підтримку України 43,9 млрд доларів. Це включає найновішу допомогу США у розмірі 200 млн доларів.

Окрім того, як сказав Остін, він повідомив своїх колег на засіданні Рамштайн, що у Конгресі США досі зберігається двопартійна підтримка для України.

"Демократія потребує часу, аби усе залагодити. І вони знають, що ці процеси мають завершитися самі собою", - сказав Остін.

Він також повідомив усім учасникам засіданні, що серед американського суспільства спостерігається широка підтримка для України.

"З точки зору нашої здатності продовжувати підтримувати як зусилля в Україні, так і в Ізраїлі, абсолютно, ми можемо робити це одночасно, і ми будемо це робити разом. Ми найсильніша держава у світі. Ми будемо робити те, що необхідно для допомоги нашим союзникам і партнерам", - сказав Остін.

За його словами, ще близько 50 країн Контактної групи зобов'язалися виділити більше ніж 33 млрд доларів на пряму безпекову допомогу для України.

"Насправді, три найбільші європейські донори України, - Німеччина, Велика Британія і Польща, - усі зобов'язалися виділити більше, аніж Сполучені Штати у відсотковому відношенні до ВВП", - наголосив Остін.

Також він сказав, що багато інших європейських країн зобов'язалися гадати значну допомогу для України, у тому числі Хорватія, Данія, Фінляндія, Швеція і усі три балтійські країни.

"Разом декілька країн повідомили нам про нові пакети безпекової допомоги для України, які вони схвалили через три тижні з нашої попередньої зустрічі у форматі Рамштайн", - сказав Остін.

Зокрема, Німеччина передасть Україні ще одну систему протиповітряної оборони Patirot і додаткові ракети для цієї системи. Ця допомога стане частиною пакету допомоги на суму 1,1 млрд доларів, у який також увійдуть ще 10 танків Leopard 1 та дві системи протиповітряної оборони IRIS-T.

Крім того, Іспанія продовжить здійснювати важливу місію з підготовки українських військових в експлуатації зенітно-ракетних комплексів HAWK і надасть додаткове обладнання HAW.

Також, за словами Остіна, Швеція схвалила новий пакет допомоги Україні на суму 200 млн доларів, у тому числі надасть критичні боєприпаси для протиповітряної оборони.

Разом з тим, Болгарія передасть Україні компоненти, аби допомогти зміцнити зенітно-ракетні комплекси С-300. Франція налаштована передати більше гаубиць Caesar і прискорити їхнє виробництво.

До того ж, Велика Британія надасть новий пакет допомоги, у який увійде підтримка протиповітряної оборони, гармати калібром 155 мм і не тільки.

Канада впродовж наступних трьох років зробить інвестицію у розмірі на майже півмільярда доларів на розвиток броньованих транспортних засобів України.

Засідання у форматі Рамштайн - деталі

Сьогодні президент України Володимир Зеленський перерахував три нагальні пріоритети, з якими приїхав на засідання Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн-16"). Зокрема, йдеться про посилення української системи протиповітряної і протиракетної оборони, про потребу в отриманні ракет дальнього радіуса дії і артилерії.

Вас також можуть зацікавити новини: