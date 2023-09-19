Учасники засідання у форматі "Рамштайн" поспішають з наданням Україні допомоги у розпал бойових дій під час українського наступу на фронті.

Міністри оборони США Ллойд Остін переконаний, що час не на стороні президента Російської Федерації Володимира Путіна, бо українці у війні вистоять довше Кремля.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Остін повідомив на початку засідання Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн-15"), що відбувається на авіабазі у Німеччині.

"Історія доведе повну дурість безрозсудного, жорстокого і нічим не спровокованого вторгнення Путіна до мирної сусідньої країни. У цій війні час не на стороні Путіна. Час ніколи не буває на стороні диктатора, який започатковує імперіалістичну війну вибору. Час ніколи не буває на стороні агресії. Народ України бореться для самооборони заради справедливої справи. Вони воюють задля збереження власного майбутнього і убезпечення свободи. І вони мають мужність і наполегливість вистояти довше Кремля", - наголосив Остін.

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Він додав, що під час цієї трагічної війни президент РФ Володимир Путін намагався деморалізувати український народ, але, натомість, російський диктатор деморалізував російську армію. Кремль став ізольованим через грубу агресію.

Міністр оборони США наголосив, що українські війська зараз наполегливо ведуть боротьбу для відвоювання своєї суверенної території у російських загарбників.

"Контрнаступ України продовжує неухильно просуватися вперед. Мужні українські військові прориваються через міцно укріплені лінії російської агресивної армії", - сказав Остін.

За його словами, прогрес України на полі бою - це свідчення бойового духу українців.

Водночас, як зазначив міністр оборони США, останні успіхи українців також залежать від критичної допомоги, яка надається членами Контактної групи.

"Наше спільне зобов'язання буде життєво важливим під час поточних битв і для довгого подальшого шляху", - зазначив Остін.

У цьому зв'язку, він підкреслив, що США і союзники загалом зобов'язалися виділити понад $76 млрд на пряму безпекову допомогу для оборони України. Зокрема, ці внески демонструють значну рішучість близько 50 країн, які беруть участь у засіданнях в форматі "Рамштайн".

Остін запевняє, що Україна отримує те, чого потребує. "Разом ми поспішаємо надати Україні безпекову допомогу, яка потрібна для поточного контрнаступу, і допомагаємо їй створити сили, які стримають майбутню агресію", - наголосив Остін.

Міністр оборони закликає партнерів продовжувати активніше докладати зусилля з надання Україні систем ППО і боєприпасів.

"У розпал бойових дій, ми також повинні продовжувати наполегливо працювати для доставки в Україну необхідних боєприпасів для підтримання боротьби, у тому числі боєприпасів калібром 155мм", - сказав Остін.

Він додав, щоб ніхто не сумнівався, що підтримка народу України триватиме на довгострокову перспективу.

"Ми залишатимемося об'єднаними, рішучими і твердими у нашій наполегливості для оборони України і підтримання миру, де агресія не приноситиме користі", - сказав Остін.

Зустрічі у форматі "Рамштайн"

Раніше анонсувалося, що зустріч пройде очному форматі з 17 по 24 вересня. Основні питання "Рамштайну" не змінилися - це посилення протиповітряної оборони України; артилерія і боэприпаси до неї; бронетехніка всіх видів.

А сьогодні вранці стало відомо, що в Німеччині почалося 15-е по рахунку засідання у форматі "Рамштайн". На нього вже прибули міністр оборони Умеров, глава Петагона Ллойд Остін і глава Об'єднаного комітету начальників штабів США Міллі.

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