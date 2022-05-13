Міністр оборони Олексій Резніков розповів про діяльність відомства із забезпечення оборонних потреб.

Міноборони орієнтується на необхідність забезпечення 1 млн військових, які боронитимуть державу від російських військ.

Про це міністр оборони Олексій Резніков повідомив у Facebook.

Він зазначив, що ескалація бойових дій спровокувала вибухове зростання оборонних потреб.

"Україна не була готова до цього повністю. Жодна країна у таких умовах (тисячі кілометрів спільного кордону на тлі багатократної переваги в ресурсах у агресора) не була б повністю готова. Але завдяки проведеним підготовчим заходам і мобілізації українського народу, діям влади, яка зберегла керованість країною, було організовано оборону", - нагадав міністр.

Резніков зазначив, що на початкових етапах надзвичайно допомогли волонтери, які завдяки мобільності врегульовували гострі проблемні питання.

"Розгортання державного механізму – це багато формальностей навіть в умовах війни. І не тільки у воюючій Україні", - пояснив міністр.

"В підсумку було запущено процеси, які забезпечать нарощування оборонного потенціалу України. Це стосується і закупівель, і виробництва необхідного. Ми орієнтуємося на потребу забезпечити 1 млн людей, які долатимуть ворога", - наголосив Резінков.

"Скажімо, якщо рахувати з 24 лютого, то наприкінці квітня з загальної кількості бронежилетів, наданих силам оборони, 50% забезпечило Міністерство оборони, а інші 50% – це різні форми благодійної допомоги, це заслуга громадян, волонтерів, громадських організацій. Станом на 13 травня це відношення склало вже 57% на 43%. Кожного дня ми нарощуємо обсяги постачання", - додав міністр.

Також він зазначив, що у рамках визначеного урядом курсу робиться акцент на стимулювання українських виробників.

"Наші виробники, які забезпечують необхідну якість бронежилетів, шоломів, форменого одягу, взуття тощо, вже завантажені замовленнями до кінця року, є чіткий графік постачання", - додав Резніков.

За його словами, так само активно здійснюється пошук міжнародної технічної допомоги.

"Наприклад, Міністерство оборони знайшло у Туреччині партію бронежилетів, її в якості допомоги нашій країні оплатив уряд Японії. Фахівці Міноборони відпрацювали весь процес, логістику, і наші воїни отримали захист", - повідомив міністр.

Крім того, нині представники української влади вже ведуть мову з партнерами не тільки про імпорт, а про ремонт техніки, побудову спільних виробничих ланцюгів.

"Ми інвестуємо в сучасну українську зброю. Ми перебудовуємо усі процеси, щоб збільшувати наші спроможності. Наш головний пріоритет – забезпечити стабільність і ритмічність постачання, незважаючи на усю протидію ворога", - заявив Резніков.

"Скажімо, вже зараз ми тримаємо планку, щоб кожного дня в резерві було засобів бронезахисту не менш ніж на 2 бригади. І цей обсяг зростатиме", - додав він.

Резніков наголосив, що нині відбувається стратегічний злам на користь України.

"Цей процес триватиме певний час. У довгостроковій перспективі ці тенденції роблять поразку Росії неминучою", - підкреслив він.

Війна Росії проти України

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого Росія вторглася на територію України. Путін назвав війну з суверенною державою "спеціальною військовою операцією", покликаною нібито "демілітаризувати" і "денацифікувати" країну.

Окупанти з небаченою зухвалістю і жорстокістю обстрілюють житлові райони українських міст і населених пунктів, використовуючи артилерію, реактивні системи залпового вогню і балістичні ракети.

Понад 5 млн українців, рятуючись від війни, покинули свої будинки і виїхали за кордон, ще мільйони стали внутрішньо переміщеними особами.

За підрахунками ООН, станом на 6 травня в результаті дій російських окупантів в Україні підтверджена поіменно загибель 3309 мирних жителів. Ще 3493 осіб були поранені. В ООН додали, що більшість зафіксованих втрат серед цивільних були викликані застосуванням вибухової зброї з широкою зоною ураження, включаючи обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні та авіаудари.​

В Офісі генпрокурора також повідомили, що станом на 13 травня в результаті збройної агресії Росії в Україні загинули 226 дітей. Ще 420 дітей під час війни отримали поранення.

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