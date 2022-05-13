Кількість поранених окупантами дітей зростає щодня.

Від дій російських окупантів постраждали щонайменше 646 українських дітей, 226 з них - загинули.

Про це у своєму Telegram повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Більше ніж 646 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Станом на ранок 13 травня офіційне число дітей-жертв не змінилося - 226. Зросла кількість поранених - 420. Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях", - йдеться у повідомленні.

Найбільше жертв серед дітей у:

Донецькій області - 139;

Київській - 116;

Харківській - 99;

Чернігівській - 68;

Херсонській - 48;

Луганській - 45;

Миколаївській - 44;

Запорізькій - 28;

Сумській - 17;

у м.Києві - 16;

Житомирській - 15.

Так, 12 травня військові РФ здійснили обстріл поблизу с. Добрянка Бериславського району Херсонської області. Внаслідок цього отримав поранення 9-річний хлопчик. Також 12 травня окупанти із системи залпового вогню "Град" біля с. Кар’єрне Бериславського району Херсонської області обстріляли колону цивільних автомобілів, яка виходила з окупованої території Херсонської області. Поранення отримала 10-річна дитина в одному з автомобілів.

Також стало відомо, що 10 березня внаслідок обстрілу м. Маріуполь Донецької області отримала поранення 17-річна дівчина.

Внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів збройними силами РФ українських міст та сіл пошкоджено 1721 заклад освіти. При цьому 139 з них зруйновано повністю.

7 травня внаслідок обстрілів ворожими військами с.Білогорівка та с.Шипілове Луганської області отримали поранення двоє дівчаток 9 та 13 років.

Крім того, внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів збройними силами РФ українських міст та сіл пошкоджено 1 тис. 635 закладів освіти. При цьому 126 з них зруйновано повністю.

Вас також можуть зацікавити новини: