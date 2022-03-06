Відповідний документ "для службового користування" підписав заступник міністра оборони РФ Олексій Криворучко.

Міноборони РФ наказало знищувати тіла своїх військових, загиблих в Україні.

Відповідний документ від 26 лютого, підписаний заступником міністра оборони РФ Олексієм Криворучком, опублікувало Оперативне командування "Північ".

Зокрема, у цьому документі "для службового користування" Міноборони РФ вимагає з 1 березня року вилучити в особового складу, що воює в Україні, документи, які посвідчують особу, в найкоротші терміни вжити заходів для евакуації тіл військових РФ з України та забезпечити прихований вивіз тіл у нічний час до "пунктів постійної дислокації та їх захоронення у братській могилі з присвоєнням номера", у тому числі на території Білорусі.

Крім того, документ передбачає, що у разі неможливості евакуації тіл необхідно "ухвалити рішення про їхнє знищення на місті"

"Все, що треба знати про ставлення противника до своїх солдат. В той час, як українських загиблих воїнів проводжають в останню путь, як Героїв та шанують їхню пам‘ять", - прокоментували у командуванні.

Вас також можуть зацікавити новини: