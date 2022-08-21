Попередньо обійшлося без жертв та руйнувань.

Російські окупанти обстріляли три громади в Сумській області.

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький у своєму Telegram-каналі.

"Близько 17 години ворожий БПЛА скинув вибуховий пристрій на територію Великописарівської громади. Хотінська громада: об 11 ранку з території РФ ворог відкрив вогонь з міномета, усього 12 "прильотів" за день. Били і з крупнокаліберного кулемету. Білопільська громада: о пів на першу був мінометний обстріл − 7 "прильотів", а після обіду - ще 14. Також з пів на першу ворог вів обстріл громади зі ствольної артилерії − 17 "прильотів", - зазначив очільник ОВА.

За словами Живицького, в усіх випадках − попередньо без втрат та руйнувань.

Нагадаємо, по селу Павлівка Сумської області зранку окупанти завдали 15 ударів з артилерії, внаслідок чого зруйнована школа та пошкоджені приватні будинки. На щастя, обійшлося без людських жертв. В цілому, за даними голови ОВА, ніч на Сумщині була тихою.

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