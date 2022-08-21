Попередньо обійшлося без жертв та руйнувань.

Російські окупанти обстріляли чотири громади в Сумській області.

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"Буринська громада: майже о 15-й з території РФ здійснено обстріл, ймовірно зі ствольної артилерії - 4 прильоти. Артобстріл продовжився о 17:25 - іще 4 прильоти", - констатував він.

По території Білопільської громади після 16:00 ворог вдарив з мінометів - чотири прильоти, а з 16:40 було випущено ще 12 мін.

"Хотінська громада: після 16:30 зафіксовано 10 пострілів (попередньо з КПВТ) по території громади. Зноб-Новгородська громада: о 18:15 росіяни били ймовірно з САУ - 8 прильотів", - зауважив Живицький.

Попередньо, додав він, обійшлося без жертв та руйнувань.

Як повідомляв УНІАН, 19 серпня російські окупанти п'ять разів відкривали вогонь по територіях Краснопільської та Шалигинської громад на Сумщині, зафіксовано понад 70 "прильотів".

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