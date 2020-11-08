На думку голови української делегації в ТКГ, за шість років на Донбасі багато що змінилося.

Голова української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі та перший президент України Леонід Кравчук заявив про необхідність переглянути послідовність виконання пунктів Мінських угод, прийнятих у 2015 році.

Читайте такожУ Кабміні розповіли, скільки років потрібно на реінтеграцію ДонбасуПро це він заявив російському агентству ТАСС.

«Якщо ми впремося в таку послідовність, яка передбачена Мінськими угодами, то цього фактично не можна зробити», - заявив він.

Кравчук вважає, що за шість років на Донбасі багато що змінилося і ті домовленості, які були прийняті у 2015 році, застаріли.

«У нашому плані я показав зміни цих умов і те, що нам треба змінити черговість дій. Але ми ж не змінюємо основний принцип, який полягає в досягненні миру», – заявив Кравчук.

При цьому він підкреслив, що головним питанням, яке треба вирішити до виконання політичної складової угод, залишається питання контролю над українсько-російським кордоном.

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Автор: Катерина Шварц