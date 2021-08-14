Минулої доби в районі проведення операції Об’єднаних сил дістали осколкові поранення двоє військових.
Як сказано у зведенні прес-центру штабу ООС, воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан здоров’я одного пораненого – середньої тяжкості, іншого – задовільний.
Загалом вчора зафіксовано два порушення режиму припинення вогню.
Неподалік Невельського окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. У напрямку Південного вони застосовували артилерію калібру 122 мм і міномети 120-го та 82-го калібрів.
Станом на 7 годину ранку, 14 серпня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.