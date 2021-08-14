Минулої доби на Донбасі бойовики двічі відкривали вогонь, двоє українських військових поранені

Окупанти вели вогонь з артилерії калібру 122 мм, мінометів 120-го та 82-го калібрів, а також автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

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