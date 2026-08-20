У Києві палає бізнес-центр після падіння уламків дрона, - Кличко

Росія "кошмарила" Київ всю ніч і продовжує протягом дня.

У Голосіївському районі Києва внаслідок падіння уламків БПЛА сталося загоряння в будівлі бізнес-центру. Про це у Telegram повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Він зазначив, що на місце пожежі прямують всі екстрені служби.

Як повідомили в КМВА, за попередньою інформацією, у Голосіївському районі було травмовано 2 особи. Також рятувальники виявили на місці одного загиблого.

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Сьогодні Росія всю ніч запускала повітряні засоби ураження по Києву та області. Ворожа атака забрала життя 15 людей, ще 39 осіб постраждали, 12 людей вдалося врятувати.

Вдень продовжується ворожа атака. З 9 години ранку в Києві вже чотири рази лунала повітряна тривога.

В Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що поліція Києва продовжує документувати наслідки ворожого комбінованого обстрілу столиці

Поблизу місць влучань у Дарницькому, Святошинському та Солом’янському районах працюють мобільні поліцейські пункти. Наразі по місту прийнято понад 310 заяв щодо пошкодження майна.

В ДСНС повідомили, що на місці обстрілу РФ у Солом’янському районі столиці рятувальники продовжують проводити аварійно-відновлювальні роботи у пошкодженій дев’ятиповерхівці та поруч розташованих будинках

Працює важка інженерна техніка для знімання демонтованих плит перекриття багатоповерхівки для подальшого вивезення.

Також фахівці ДСНС зрізають аварійні конструкції з фасаду будівель для безпеки на місці робіт.

Оновлено о 18.51. КМДА повідомила про зміну руху поїздів "червоною" лінією метро. Зазначається, що рух поїздів відбувається:

у напрямку центру від станції "Академмістечко" до станції "Політехнічний інститут";

у напрямку виїзду з міста від станції "Арсенальна" до станції "Академмістечко".

Також Кличко повідомив, що сьогодні, 20 серпня, в другій половині дня, в столиці, фактично вперше за кілька останніх місяців, був цілеспрямовано атакований обʼєкт критичної інфраструктури.

"Перебої з подачею гарячої води можуть бути у мешканців Деснянського і частини Дніпровського районів", - наголосив він.

За його словами, фахівці працюють над відновленням пошкодженої інфраструктури.

Російська атака по Києву

Як повідомляв УНІАН, авіаексперт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації Валерій Романенко розповів, що особливістю масованої атааки у ніч на 20 серпня стало те, що Росія атакувала столицю практично з усіх можливих напрямків.

За його словами, практично летіло все: балістика, гіперзвук, усі види крилатих ракет, звичайні "Шахеди", реактивні "Шахеди", навіть "Бандеролі". Якщо подивитися на мапу, то фактично Київ атакували з усіх можливих напрямків. Єдине, що з Криму переважно запускали по Одесі та наших південних областях. А загалом основний удар по Києву завдавали з усіх сторін.

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