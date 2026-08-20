Потенційна революція: США вперше показали 'дешеву' гіперзвукову ракету

Компанія Castelion прагне створити доступну та практичну гіперзвукову зброю.

Стартап Castelion, заснований колишніми співробітниками SpaceX, вперше показав гіперзвукову ракету Blackbeard. Відповідне фото компанія розмістила у мережі X.

Воно з’явилося на тлі оголошення компанії про залучення нового фінансування на $1 млрд. За словами Castelion, ці кошти допоможуть запустити виробництво її першої гіперзвукової зброї в межах амбітної виробничої стратегії.

Попри вражаючі характеристики гіперзвукової зброї, її вартість залишається надзвичайно високою. Castelion прагне змінити цю ситуацію, створюючи гіперзвукові системи, які можна буде закуповувати у значних обсягах і використовувати ширше, навіть якщо заради цього доведеться пожертвувати частиною характеристик.

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Головне завдання Blackbeard - знищувати цілі, включно з рухомими та укріпленими, на відстані у сотні кілометрів. Ракета використовуватиме широкий спектр пускових платформ. Раніше Castelion оголосила про отримання контракту від ВМС США на інтеграцію Blackbeard до арсеналу винищувача F/A-18E/F Super Hornet.

Фото ракети демонструє систему з прискорювачем, схожим на той, що використовується у балістичних ракетах. На ньому встановлений гіперзвуковий планер, який не має власної силової установки. Прискорювач розганяє його до необхідної швидкості та піднімає на потрібну висоту, після чого планер відокремлюється та прямує до цілі.

Точні характеристики Blackbeard наразі невідомі, однак раніше Castelion натякала, що ракета зможе уражати цілі на відстані трохи менше ніж 500 миль (близько 800 км).

Концепція відрізняється від крилатих ракет із прямоточними повітряно-реактивними двигунами, здатних рухатися на гіперзвукових швидкостях. До таких належала знаменита ракета Boeing X-51, яка використовувала двигун SJY61, розроблений компанією Pratt & Whitney.

Обидва ступені ракети Blackbeard мають хрестоподібні стабілізатори. Носова частина має дещо загострену, схожу на дзьоб форму. Візок, на якому встановлена ракета, дає приблизне уявлення про її розміри.

У компанії заявляють, що Blackbeard пройшла шлях від розробки "з чистого аркуша" до офіційної програми озброєння менш ніж за чотири роки, а її надходження у війська заплановане на 2027 рік.

Важливою частиною стратегії компанії є виробничий комплекс Project Ranger в окрузі Сандовал, штат Нью-Мексико.

Саме акцент на виробництві є ключовим елементом, який, за задумом Castelion, відрізняє Blackbeard від багатьох інших чинних гіперзвукових програм. Компанія розробляла ракету та виробничі процеси з урахуванням того, що в майбутньому може виникнути потреба у великих кількостях таких систем.

У травні Пентагон уклав нові рамкову угоду, яка передбачає укладання багаторічного контракту на виробництво гіперзвукових ракет Blackbeard. Це частина масштабнішої програми, спрямованої на швидке збільшення американських запасів далекобійної зброї.

Гіперзвукові ракети США - інші новини

Раніше УНІАН писав, що програму гіперзвукової ракети AGM-183A ARRW, яку раніше Повітряні сили США планували закрити, вирішили не лише відновити, а й продовжити її розвиток. У межах нового етапу американські військові мають намір створити модернізований варіант, здатний уражати рухомі цілі.

Повідомлялося також, що США провели успішне випробування гіперзвукової ракети Conventional Prompt Strike (CPS), під час якого вперше застосували новий спосіб запуску. Йдеться про холодногазову систему старту, яку американські військові планують використовувати для морського базування ракети.

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