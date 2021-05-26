Бойових втрат серед українських захисників немає.

Протягом минулої доби у районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано вісім порушень режиму припинення вогню.

Про це повідомляється у ранковому зведенні штабу ООС.

Так, неподалік населеного пункту Новомихайлівка ворог відкривав вогонь із протитанкових гармат та стрілецької зброї.

Поблизу населеного пункту Новгородське окупанти здійснили обстріл із мінометів калібру 82 мм.

Біля Водяного збройні формування Російської Федерації тричі застосували у бік українських позицій автоматичні станкові та ручні протитанкові гранатомети, а також стрілецьку зброю.

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У районі населених пунктів Світлодарськ та Золоте-4 російські найманці відкривали вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Також у напрямку українських позицій біля селища Березове був помічений ворожий безпілотний літальний апарат типу Mavic з перетином лінії розмежування. Українські захисники зі стрілецької зброї збили БПЛА окупантів.

На обстріли російсько-окупаційних військ українські військовослужбовці відкривали вогонь у відповідь.

Бойових втрат серед українських захисників за минулу добу немає.

Ситуація на фронті сьогодні, 26 травня

Станом на 7:00 зафіксовано два порушення режиму припинення вогню.

Зокрема, поблизу Авдіївки противник відкривав вогонь зі снайперської зброї.

Унаслідок ворожого вогню український військовослужбовець дістав поранення. Воїну надали першу медичну допомогу та доправили його до лікувального закладу. Стан здоров’я пораненого задовільний.

Також біля населеного пункту Павлопіль російські найманці вели вогонь у бік українських позицій зі станкових протитанкових, автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

На ворожі обстріли українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Про дії збройних формувань РФ Українська сторона Спільного центру з контролю та координації повідомила представників ОБСЄ.

Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил.

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Автор: Наталя Нічишина