Українські військові з угруповання "Схід" за поточну добу знищили до 80 російських загарбників.
Про це повідомляє ОТУ "Схід" на своїй сторінці у Facebook.
"Протягом доби, 14 травня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські фашистські війська здійснили 9 атак, тривають бої", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що втрати ворога становлять:
- особового складу - до 80,
- танків - 3,
- БТР - 2,
- артилерія - 1,
- міномети - 4,
- АТТ - 3,
- БПЛА - 3.
Як повідомляв УНІАН, за даними генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати супротивника з 24 лютого по 14 травня орієнтовно становлять близько 27200 осіб.
Російські окупанти зосереджують основні зусилля на підготовці до наступальних дій у напрямках населених пунктів Сєверодонецьк, Соледар та Бахмут, здійснюють поповнення запасів та перегрупування підрозділів.
Противник продовжує ведення наступальних дій у Східній операційній зоні. Окупанти здійснюють вогневий вплив вздовж всієї лінії зіткнення та у глибині оборони українських військ.