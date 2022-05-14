Також знищено три танки, два БТР, три безпілотники.

Українські військові з угруповання "Схід" за поточну добу знищили до 80 російських загарбників.

Про це повідомляє ОТУ "Схід" на своїй сторінці у Facebook.

"Протягом доби, 14 травня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські фашистські війська здійснили 9 атак, тривають бої", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що втрати ворога становлять:

особового складу - до 80,

танків - 3,

БТР - 2,

артилерія - 1,

міномети - 4,

АТТ - 3,

БПЛА - 3.

Як повідомляв УНІАН, за даними генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати супротивника з 24 лютого по 14 травня орієнтовно становлять близько 27200 осіб.

Російські окупанти зосереджують основні зусилля на підготовці до наступальних дій у напрямках населених пунктів Сєверодонецьк, Соледар та Бахмут, здійснюють поповнення запасів та перегрупування підрозділів.

Противник продовжує ведення наступальних дій у Східній операційній зоні. Окупанти здійснюють вогневий вплив вздовж всієї лінії зіткнення та у глибині оборони українських військ.

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