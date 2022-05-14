14 травня в районі відповідальності угруповання «Схід» російські війська здійснили 9 атак / фото ua.depositphotos.com

Українські військові з угруповання "Схід" за поточну добу знищили до 80 російських загарбників.

Про це повідомляє ОТУ "Схід" на своїй сторінці у Facebook.

"Протягом доби, 14 травня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські фашистські війська здійснили 9 атак, тривають бої", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що втрати ворога становлять:

  • особового складу - до 80,
  • танків - 3,
  • БТР - 2,
  • артилерія - 1,
  • міномети - 4,
  • АТТ - 3,
  • БПЛА - 3.

Як повідомляв УНІАН, за даними генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати супротивника з 24 лютого по 14 травня орієнтовно становлять близько 27200 осіб.

Російські окупанти зосереджують основні зусилля на підготовці до наступальних дій у напрямках населених пунктів Сєверодонецьк, Соледар та Бахмут, здійснюють поповнення запасів та перегрупування підрозділів.

Противник продовжує ведення наступальних дій у Східній операційній зоні. Окупанти здійснюють вогневий вплив вздовж всієї лінії зіткнення та у глибині оборони українських військ.

Вас також можуть зацікавити новини: