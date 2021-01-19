Мікроавтобус перетнув кордон і вирушив в Російську Федерацію.

У Спостережній місії ОБСЄ, яка базується на російських прикордонних пунктах пропуску «Гукове» і «Донецьк» у Ростовській області (РФ), що межують з окупованою частиною Донбасу, заявляють, що помітили перетин українсько-російського кордону похоронним мікроавтобусом.

Про це йдеться у тижневому звіті місії ОБСЄ.

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"12 січня о 13:55 Спостережна місія на прикордонному пункті "Донецьк" спостерігала за похоронним мікроавтобусом, який в'їжджав на прикордонний пункт зі сторони України", - йдеться у звіті.

Зокрема, уточнюється, що спостерігачі бачили лише водія у цьому мікроавтобусі.

Після проходження митних процедур контролю мікроавтобус перетнув кордон і вирушив в Російську Федерацію.

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Автор: Віталій Саєнко