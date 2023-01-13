Відзначається, що цю норму скасували ще в грудні.

Багатодітні батьки в Російській Федерації більше не можуть розраховувати на відстрочку від мобілізації. Документ, що скасовує цю норму, направили до військкоматів ще наприкінці грудня.

Депутат російської Держдуми Ніна Останіна повідомила, що вже колишній начальник Генштабу Валерій Герасимов підписав документ, який скасовує пункт Директиви Генштабу від 4 жовтня 2022 року про відстрочки при проведенні часткової мобілізації батьків багатодітних сімей з трьома дітьми.

"Той факт, що часткова мобілізація завершена, означає, що закликати батьків з трьома дітьми не будуть. Схоже, документ виданий тому, що повертати тих, хто вже знаходиться в зоні СВО, дуже важко. Але це теж можна і потрібно було роз'яснити!" – написала російський політик у своєму Telegram.

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Нова хвиля мобілізації в Росії - що відомо

На тлі колосальних втрат російської армії в Україні в Кремлі заговорили про нову хвилю мобілізації, так як попередні 300 тисяч "мобиків" швидко закінчуються.

В українській розвідці вважають, що влада Росії може оголосити нову хвилю мобілізації вже 15 січня поточного року. За деякими відомостями, під призов можуть потрапити до 500 тисяч чоловік з усіх регіонів, в тому числі і в Москві, і в Санкт-Петербурзі.

За даними Генштабу ЗСУ, Кремль вже намагається запобігти масовій втечі чоловіків з країни.

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