РФ готує мобілізацію від 500 тисяч людей: в ЦПД розкрили деталі

Коваленко наголошує, що восени та взимку потрібно буде вистояти у дуже непростих піхотних боях.

Російська Федерація готує мобілізацію від 500 тисяч людей на осінь. Про це у своєму Telegram-каналі написав Андрій Коваленко, керівник Центру протидії дезінформації при Ради національної безпеки і оборони України.

Він зауважив, що декого з цих людей планують кидати в бій в перші два тижні для "затикання дірок на Сході", а інших готуватимуть від місяця для потенційного відкриття нового напрямку фронту. "Це такий план РФ", - додав Коваленко.

Керівник ЦПД підкреслив, що осінь та зима у нас будуть дуже насиченими, і "потрібно буде вистояти у дуже непростих піхотних боях, у яких зійдуться люди, дрони, КАБи та інші інструменти вбивства".

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"Кірієнко та Герасімов запевнили Путіна, що це допоможе нас здолати. Я точно знаю, що вони помиляються. Зараз нам всім потрібна буде єдність та ефективність", - наголосив він.

"М’ясорубка" Росії

Як повідомлялося, раніше директор ЦРУ Джон Реткліфф заявив, що російські солдати живуть на полі бою в середньому лише 20-30 хвилин завдяки українським ударним безпілотникам зі штучним інтелектом.

Водночас Корі Шейк, старший науковий співробітник і директор з досліджень зовнішньої та оборонної політики в Американському інституті підприємництва висловив думку, що президент Росії Володимир Путін недостатньо впевнений у своєму контролі над країною, щоб мобілізувати людей для війни в Москві та Санкт-Петербурзі.

Тим часом глава Чечні Рамзан Кадиров закликав Росію розширити війну та завдати ударів по країнах НАТО, які підтримують Україну зброєю, розвідданими та іншою допомогою.

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