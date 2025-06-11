За словами Федієнка, вилучення телефонів на вулиці є злочином.

Випадки, коли представники територіальних центрів комплектування (ТЦК) вилучають у громадян мобільні телефони та не дозволяють їм спілкуватися, не є наслідком офіційних вказівок із вищих органів.

Про це заявив член парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко в інтерв’ю Radio NV. Він запевняє, що засуджує ситуації, коли забирають телефони і не дають можливості військовозобовʼязаним, зокрема, зв’язатися з рідними.

"Я засуджую ту історію, коли забирають телефон, не дають комунікувати, бо право у військовозобов'язаного громадянина України завжди залишається, згідно з нашою Конституцією, і це право ніхто у нього не може відібрати, навіть ТЦК. Але ще раз хочу наголосити: це не вказівка зверху звідкись", – наголосив народний депутат.

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За його словами, керівники ТЦК щодня звітують на селекторних нарадах, де "на них відбувається якийсь керівний тиск" у зв’язку з потребою поповнення складу Збройних сил України. Саме це, на думку Федієнка, може бути причиною жорстких дій з боку окремих представників ТЦК. Водночас, як запевняє депутат, немає з цього приводу жодних директив, інструкцій.

"Коли ти заходиш в ТЦК, дійсно, телефон здається. А от коли на вулиці силою відловили, силою забрали телефон, це точно, на мій погляд, злочин", — наголосив Федієнко.

Вилучення телефонів представниками ТЦК

Раніше заступниця начальника Районного територіального центру комплектування та соцпідтримки (ТЦК та СП) у місті Києві майор Лариса Козак сказала, що забирати засоби стільникового зв'язку ТЦК права не мають.

Водночас приміщення ТЦК являється режимним об'єктом. Тож законною вимогою співробітника ТЦК буде якраз визначити місце спілкування для військовозобов'язаного громадянина в певному приміщенні.

За словами Козак, такі приміщення мають бути в кожному військкоматі.

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