За словами Козак, приміщення ТЦК являється режимнии об'єктом.

Співробітники ТЦК не мають право забирати мобільні телефони військовозобов'язаних. Про це розповівла заступниця начальника РТЦК та СП у місті Києві майор Лариса Козак під час пресконференції.

"Одразу скажу, що забирати засоби стільникового зв'язку ТЦК права не мають", - зазначила вона.

Однак, за її словами, приміщення ТЦК являється режимнии об'єктом.

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"Тому законною вимогою співробітника ТЦК буде якраз визначити місце спілкування для військовозобов'язаного громадянина в приміщенні", - пояснила Козак.

Заступниця начальника РТЦК та СП у місті Києві стверджує, що такі приміщення мають бути в кожному ТЦК. Вона додала:

"Деякі кабінети, вони дійсно категоровані, і проводити там роботу із засобами стільникового зв'язку, які мають певне випромінювання, це заборонено навіть нам. Ми там не користуємося".

Мобілізація в Україні - останні новини

Юрист Дмитро Франчук пояснив, чи можна в Україні забронювати працівника після вручення йому повістки.

За словами експерта, ймовірно, поширена думка про таку можливість виникає через плутанину з різними типами повісток та етапами мобілізаційного процесу.

Юрист уточнив, що наразі законодавство України не передбачає можливості забронювати працівника після вручення йому повістки, однак, водночас зазначив, що "теоретично" це реально "до моменту отримання "бойової" повістки (на відправлення до військової частини)".

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