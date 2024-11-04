Чоловік з інвалідністю III групи за кордоном оновив дані та отримав повістку: як діяти

Юристка зазначила що повістку не можуть надіслати за кордон, але відреагувати на неї можна, не повертаючись в Україну.

В Україні триває загальна мобілізація, відтак призову підлягають військовозобов'язані чоловіки від 18 до 60 років. Адвокатка Марина Бекало на порталі b2bconsult розповіла, як діяти чоловіку з інвалідністю ІІІ групи, який проживає за кордоном та оновив дані, але отримав повістку.

"Це може бути також пов'язано з тим, що інвалідність не була продовжена (якщо вона не безстрокова). Може бути причина банальна – всі, хто на обліку, всіх викликають. Зараз багато скарг від осіб з інвалідністю саме через виклик до ТЦК та СП, та у кожного свої причини", - сказала вона.

Адвокатка зауважила, якщо чоловік оновлював дані та вказав адресу проживання за кордоном, то у ТЦК та СП не було підстав надсилати повістку за зареєстрованим місцем проживання в Україні. ТЦК та СП мали б надіслати повістку за місцем проживання чоловіка, яке він вказав при уточненні свої даних.

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Втім, за кордон ТЦК не буде надсилати повістки. Але, в Постанові КМУ 560 вказаний порядок надіслання повісток, та за загальними правилами, вони мали надіслати за адресою за кордоном (іншого в Постанові не передбачено). Якщо "Резерв+" відображає відомості проживання за кордоном, то у разі штрафу це буде підставою для його оскарження.

Що робити чоловіку з інвалідністю ІІІ групи, який отримав повістку?

Адвокатка каже, що у такому разі необхідно застосувати такий алгоритм дій:

надіслати у ТЦК СП повідомлення про неможливість з'явлення через проживання за кордоном, посилаючись на відомості в "Резерв+" які він подав про себе вчасно, та неможливість з'явлення за повісткою;

подати документи на відстрочку, надіславши їх поштою: заяву та довідку МСЕК/пенсійне посвідчення (посвідчені копії).

Юристка додала, що ТЦК та СП зобов'язані прийняти заяву та розглянути її. Посвідчити копії документів можна самостійно або у консульській/дипломатичній установі за кордоном, якщо є така можливість.

Мобілізація в Україні - актуальне

Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Литвиненко заявив, що Україна планує мобілізувати додатково 160 тисяч громадян: "Це дасть можливість укомплектувати частини до 85%".

За його словами, всього до складу Сил оборони України вже було призвано 1 мільйон 50 тисяч осіб.

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