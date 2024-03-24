Прикордонники розповідають, що наразі в Україні немає кримінальної відповідальності за незаконний перетин кордону, тому ухилянти намагаються це зробити й не один раз.

З початку повномасштабного вторгнення до березня 2024 року оперативним співробітникам Чопського прикордонного загону вдалося задокументувати та викрити 27 каналів незаконного перетину осіб через державний кордон України. Загалом від початку великої війни було затримано 39 організаторів та 32 пособники в таких схемах. Начальниця пресслужби Чопського прикордонного загону Олена Трачук розповіла для "Еспресо.Захід" про те, як прикордонники ловлять ухилянтів та які способи обирають чоловіки для втечі за кордон.

За її словами, наразі в Україні немає кримінальної відповідальності за спробу незаконного перетину кордону. Тюремний вирок можуть отримати лише переправники, тому чоловіки, які не змогли перетнути державний рубіж перший раз, роблять це вдруге або навіть втретє.

"Переправниками часто стають таксисти, які підвозять людей до кордону. Нещодавно ми викрили такого. Чоловік спілкувався з пасажирами і якщо помічав, що це вихідці зі східних регіонів, пропонував, що підвезе до кордону, покаже, куди йти, аби потрапити в іншу країну. За це брав 2500 доларів США", - зазначила Трачук.

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Вона додала, що інколи переправниками стають неповнолітні, аби не нести кримінальної відповідальності за такі злочини. Також часто спостерігається знущання з ухилянтів, адже їм пропонують відправку до кордону, після чого відвозять до певного населеного пункту та кажуть, що дісталися до державного кордону, а самі лишають утікачів.

"Насправді від цієї точки до кордону залишається як до неба пішки, і люди, не знаючи цього, блукають в невідомому їм напрямку", - додала начальниця пресслужби Чопського прикордонного загону.

Небезпека для ухилянтів під час незаконного перетину кордону

Олена поділилася, що незважаючи на курйозні та смішні ситуації, доволі часто для ухилянтів обставини можуть завершитися трагічно. Був випадок, коли прикордонники затримали жителів Харкова та Полтави, які намагалися перетнути українсько-словацький кордон, але врешті-решт опинилися на дереві, звідки їх діставали рятувальники. Як виявилось, аби перетнути кордон, чоловіки вирішили піти через воду, поки не зрозуміли, що їм не вдасться вийти з неї самотужки.

"Їх з’єднали з ДСНС, а ті вже своєю чергою поінформували прикордонників. Дістатися до них виявилося ще тим завданням, бо рятувальники з труднощами рухалися на місце навіть на надувному човні. Постраждалим дали сухий одяг, доставили їх у лікарню, там надали медичну допомогу. Наскільки мені відомо, з цими чоловіками та їхнім здоров'ям усе нормально. Їх, звичайно, було притягнуто до відповідальності", - додала жінка.

Не лише пішими способами

Трачук зауважила, аби прикордонники змогли знайти ухилянтів, їм в цьому допомагають службові собаки, безпілотники та тепловізори. Крім того, іноді підіймають гвинтокрили. Проте державний кордон військовозобов'язані намагаються перетнути не лише пішки. До прикладу, влітку 2022 року втікача вдалося виявити за дверима туалету поїзда. Як з'ясувалось, правопорушник заліз у вагон, поки той стояв на одній із залізничних станцій.

Підроблені документи

Водночас є ще один спосіб, за яким намагаються незаконно виїхати ухилянти, а саме вони підроблюють документи. Наприклад, на початку повномасштабної війни прикордонники затримали мешканця Києва з двома дітьми на пункті пропуску "Малий Березний". Під час перевірки документів, чоловік стверджував, що начебто самостійно займається вихованням двох синів через смерть дружини.

Він навіть представив свідоцтво про смерть, проте інспектор засумнівалася у правдивості документа, адже бланк свідоцтва та печатка не відповідали встановленому взірцеві. Пізніше виявилось, що документи все ж виявилися підробленими, а чоловіку відмовили у перетині кордону.

Викриття ухилянтів на кордоні: останні новини

Відомо, що військовозобов'язані українці кожного дня намагаються незаконно перетнути державний кордон країни. Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко назвав найпопулярніші серед ухилянтів маршрути.

"Щодо "зеленої" ділянки кордону, то тут найбільше спроб незаконного перетину кордону ми продовжуємо фіксувати у напрямку кордону з Молдовою та Румунією. Треба розуміти, що порушники доволі часто звертаються по допомогу до злочинних організованих груп, які їм обіцяють сприяння в незаконному перетині кордону і вимагають у них плату за такі послуги - кошти досить немаленькі, до 10 000 доларів", - зазначив він.

Також нещодавно на Закарпатті прикордонники викрили хитрого ухилянта, який хотів виїхати за кордон з підробленими документами. Він розповів, що за національністю є таджиком, а до приїзду в Україну проживав у Таджикистані. За його словами, там він має двох дружин, від яких має трьох дітей.

"Втім, перевіряючи документи подорожнього, прикордонний наряд виявив у свідоцтвах про народження дітей ознаки підробки. Зокрема, інспектори встановили, що оригінальні дані у всіх трьох документах було витравлено хімічною речовиною, а зверху нанесено новий текст", - розповіли в пресслужбі Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

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