За словами ухилянта, він раніше жив у Таджикистані, де мав двох дружин та трьох дітей від них.

Прикордонники викрили українця на пункті пропуску "Ужгород", який намагався виїхати за кордон з підробленими документами. Під час контролю разом з паспортом громадянина України ухилянт надав три свідоцтва про народження дітей, які є начебто є громадянами Таджикистану. Про це пише пресслужба Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Відомо, що чоловік намагався виїхати до Словаччини рейсовим автобусом. Під час опитування він розповів, що за національністю є таджиком, а до приїзду в Україну жив у Таджикистані. Він зазначив, що там має двох дружин, з якими знаходиться у цивільному шлюбі та від яких має трьох дітей. Вже у 2022 році, за його словами, він прибув до Києва та після одруження з українкою отримав громадянство України.

"Втім, перевіряючи документи подорожнього, прикордонний наряд виявив у свідоцтвах про народження дітей ознаки підробки. Зокрема, інспектори встановили, що оригінальні дані у всіх трьох документах було витравлено хімічною речовиною, а зверху нанесено новий текст", - зазначили у повідомленні.

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Після цього на місце події викликали Нацполіцію. Слідчо-оперативна група вилучила підроблені документи для того, аби провести слідчі дії.

Викриття ухилянтів на кордоні: останні новини

Як писав УНІАН, у Закарпатській області врятували двох ухилянтів, які хотіли незаконно перетнути українсько-словацький кордон через річку Латориця. Зазначається, що чоловіки сиділи на дереві посеред річки та не могли звідти вибратися.

"Чоловіки здолали частину річки, але сильно замерзли, тож сил добратися до берега вже не було. На допомогу прибули рятувальники, які за допомогою жилетів і нош врятували чоловіків та передали їх працівникам екстреної медичної допомоги", - повідомили в ГУ ДСНС у Закарпатській області.

Також раніше на кордоні з Угорщиною прикордонники спіймали найбільшу за час війни групу ухилянтів, які планували нелегально виїхати з України. Організатори такої "схеми" хотіли вивезти одразу 38 військовозобов'язаних чоловіків.

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