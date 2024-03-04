У виданні наголошують, що питання, як поповнити лави української армії, стало для Зеленського серйозним викликом.

Президент України Володимир Зеленський та вище військове командування досі не розробили чіткий план призову багатьох тисяч нових солдатів, який критично необхідний для боротьби з російськими окупантами, попри те, що глава держави обіцяє міжнародним партнерам впоратися з бойовими діями. Про це пише The Washington Post.

Зазначається, що це призвело до великих розбіжностей в українському парламенті та суспільстві, адже мобілізаційна стратегія посіяла паніку серед військовозобов'язаних. Чоловіки призовного віку побоюються, що їх відправлять до погано оснащеного підрозділу або бригади, де вони загинуть.

"Скрутне становище щодо того, як поповнити лави, поставило Зеленського перед чи не найбільшим викликом для його керівництва з часу початку вторгнення в лютому 2022 року. Відсутність чіткої мобілізаційної стратегії — або навіть згоди щодо того, скільки ще військ потрібно Україні, — стала причиною звільнення Зеленським свого головного генерала в лютому, але новий головнокомандувач Олександр Сирський поки що не приніс жодної нової ясності", — йдеться у матеріалі.

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У виданні зазначають, що Сирський мав завдання провести ревізію наявних сил в армії, аби знайти більш боєздатні війська. В Офісі президента заявляли раніше, що з одного мільйона мобілізованих тільки 300 тисяч воювали на фронті. Проте вже майже за місяць після призначення нового головнокомандувача, ніхто так і не пояснив, де перебувають решта 700 тисяч і чим вони займаються.

Що про це кажуть українські урядовці

"Я не знаю, чому Зеленський або його команда досі намагаються переконати суспільство, що все завжди добре. Це не так — особливо з армією", — пояснила депутат від опозиційної партії "Голос" Соломія Бобровська.

Водночас уповноважений представник Міністерства оборони України з питань рекрутингу Олексій Бежевець заявив, що цивільні військовозобов'язані чоловіки повинні зрозуміти, що "часу сидіти вдома вже не залишилося".

"Цілком можливо, що росіяни зовсім скоро підійдуть набагато ближче, якщо їх ніхто не зупинить. Якщо, окрім нестачі боєприпасів, зброї, снарядів і так далі, у нас ще й нестача особового складу, то це трагедія", — зазначив він.

В матеріалі уточнюється, що після двох років повномасштабного вторгнення в українському суспільстві зникло бажання йти на поле бою. Також багато солдатів отримали поранення або втомлені, що не призводить до значних успіхів української армії на фронті.

Проведення мобілізації в Україні

Заступник командира 3 окремої штурмової бригади Максим Жорін заявив, що Україні потрібна загальна мобілізація. За його словами, держава має мобілізувати всі свої ресурси та можливості, а не лише чоловіків.

Водночас радник голови Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що в Україні буде продовжено мобілізацію, а саме фокусуючись на роботі з людьми та пояснюючи, що варіанту, окрім захисту країни, більше не існує.

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