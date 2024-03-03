Ця війна має стати безнадійною для Росії, каже він.

Українські військові лише за останній тиждень знищили сім російських військових літаків, які окупанти застосовують для вбивства та скидання бомб.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні до українців, опублікованому в Telegram. За його словами, від початку лютого армія країни-агресора втратила вже 15 військових літаків.

"І чим більше буде наших можливостей збивати російську авіацію, чим далі на нашій окупованій території ми будемо знищувати російську логістику, тим більше українських життів буде врятовано. Ця війна повинна стати безнадійною саме для Росії, саме для терористів. І вони повинні максимально відчути, що є сила, яка знищує тих, хто хоче знищувати життя. Ми здатні це забезпечити. Кожен із партнерів знає, що необхідно", - додав президент.

Зеленський зазначив, що необхідно проявити політичну волю, інакше програш США чи Європи іранським "шахедам" чи російським винищувачам стане однією з найбільш ганебних сторінок історії.

Втрати Росії в Україні: останні дані

За даними Генерального штабу Збройних сил України, від початку повномасштабного вторгнення російська загарбницька армія втратила 348 літаків та 325 гелікоптерів.

Загальні втрати особового складу окупантів склали вже близько 416 800 осіб. Російське Міністерство оборони приховує свої втрати.

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