Міноборони дещо розширило перелік хвороб, з якими українці підлягають призову.

В Україні наразі триває загальна мобілізація та воєнний стан. У цей період військовозобов'язаних можуть призвати для захисту держави.

Хоча деякі хвороби дозволяють уникнути потрапляння на службу, цей список постійно скорочується. Як пише "Фокус", нещодавно Міноборони розширило перелік хвороб, з якими тепер можуть мобілізувати.

Тепер від служби в армії не звільняють такі медичні діагнози:

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вилікуваний туберкульоз;

вірусні гепатити з незначними порушеннями функцій;

безсимптомний ВІЛ;

хвороби крові та кровотворних органів, що не прогресують або прогресують повільно, з незначними порушеннями функцій та рідкими загостреннями анемії, порушення згортання крові, пурпура, геморагічні стани (які супроводжуються підвищеною кровоточивістю), а також інші захворювання цієї природи, що включають порушення імунного механізму;

хвороби ендокринної системи з незначними порушеннями функцій;

короткочасні легкі прояви психічних розладів;

невротичні розлади, пов'язані зі стресом, і соматоморфні розлади за помірно виражених, короткочасних проявів, що супроводжуються станом астенії (надмірна стомлюваність, слабкість, зміни настрою);

хвороби центральної нервової системи, що повільно розвиваються з незначними порушеннями функцій;

епізодичні та пароксизмальні розлади (проблеми з центральною нервовою системою, що супроводжуються короткочасною втратою свідомості), окрім епілепсії, з незначними порушеннями функцій органів і систем.

Як відомо, категорії громадян, які підлягають мобілізації, наразі обмежені у праві виїзду за кордон.

Мобілізація в Україні - останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, з якими хворобами не мобілізують в Україні.

Ті, хто не підлягає мобілізації за станом здоров'я, діляться на 2 категорії: з обмеженою або відстроченою придатністю, а також повністю непридатні до служби.

Опір мобілізації в суспільстві буде, але в кінцевому підсумку українці її підтримають, адже всі розуміють, що держава повинна забезпечити ресурс для захисту, вважає керівник соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович.

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