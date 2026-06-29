'Риторичний прийом': у ISW розвінчали 'переможні' заяви Путіна

Путін відкинув дипломатичні рішення щодо припинення війни.

Володимир Путін у виступі 28 червня продемонстрував свою рішучість досягти військових цілей Росії та відкинув дипломатичні рішення щодо припинення війни. Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни, аналізуючи заяви російського диктатора.

Так, Путін заявив, що Росія має достатню силу, ресурси та політичну волю, щоб протистояти спробам зовнішніх гравців стримати розвиток Росії.

Він також стверджував, що нібито ЗСУ відступають по всій лінії фронту, заявивши, що Росія готова боротися за свої основні інтереси

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Водночас аналітики зазначають, що виступ Путіна – це лише чергова спроба Кремля представити військову перемогу Росії в Україні як неминучу, а український фронт – як такий, що перебуває на межі краху.

"Кремль продовжує вдаватися до подібних риторичних прийомів, намагаючись вплинути на Захід та Україну, щоб вони поступилися вимогам Росії, особливо з огляду на те, що боєздатність Росії на полі бою у 2026 році продовжує знижуватися, а здатність Росії досягати своїх цілей військовим шляхом перебуває під питанням", – йдеться у звіті.

При цьому Путін визнав вплив, який українська кампанія дальніх ударів чинить на Росію, хоча й спробував розвіяти побоювання та створити видимість стабільності.

"Путін не став прямо обговорювати ударну кампанію України проти Росії чи масштабний дефіцит бензину по всій країні, але, ймовірно, він тонко намагається показати, що усвідомлює економічні та соціальні труднощі, з якими стикається Росія", – вважають аналітики.

Заяви Путіна

Російський диктатор заявив, що Україна нібито не зможе зупинити просування військ РФ.

Путін заявив, що метою РФ у Сумській області є створення так званої "зони безпеки". Також, за його словами, завданням Кремля є повне захоплення Донбасу та території так званої "Новоросії" (Луганська, Донецька, Запорізька, Херсонська, Одеська, Миколаївська, Дніпропетровська та Харківська області).

Також Путін заявив, що не збирається припиняти війну проти України. Однак він визнав, що переговорні контакти тривають.

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