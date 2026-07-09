Ще два регіони РФ без бензину: палають нафтобази у Твері та Ставропольському краї (відео)

Обидві нафтобази відповідали за прийом, зберігання та відпуск автомобільного бензину та дизельного палива.

Цієї ночі Росію знову атакували дрони, під ударом опинилися дві нафтобази – у Ставропольському краї та у Твері, там зараз вирує пожежа.

Так, у ніч на 9 липня мешканці Ставропольського краю повідомляли про вибухи. У мережі спочатку повідомляли, що атакована й горить нафтобаза "Лукойл-Югнефтепродукт" у Михайлівську. При цьому губернатор регіону написав, що "в результаті нальоту сталося загоряння на території промислового об’єкта в хуторі Вязники Шпаковського округу".

Як пише Astra, у хуторі Вязники розташована ще одна нафтобаза. Це великий тиловий вузол для прийому, зберігання, перевалки та дрібнооптового відвантаження дизельного палива та бензинів різних марок.

Відео дня

Пізніше губернатор регіону заявив, що пожежа на нафтобазі посилилася, вогонь дістався до резервуарів із горючими матеріалами. Мешканців зараз евакуюють.

Крім того, вибухи лунали й у Тверській області, після чого в Твері спалахнула пожежа.

У мережі повідомляють, що загорілася тверська нафтобаза підприємства "Твернефтепродукт", яке відповідає за прийом, зберігання та відпуск автомобільних бензинів і дизельного палива, забезпечення власної мережі з 52 АЗС та оптові поставки по Тверській області.

Атаку на нафтобазу також підтвердив голова регіону.

"У Твері в результаті відбиття атаки БПЛА сталося загоряння одного з резервуарів підприємства "Тверська нафтобаза", – написав він.

Крім того, російські ЗМІ повідомляють, що дрони знову атакували два російські танкери в Таганрозькій затоці, сталося загоряння.

Удари по Росії

Раніше ЗСУ завдали удару по НПЗ "Славнефть-ЯНОС" у Ярославлі. Це одне з найбільших нафтопереробних підприємств Росії.

Також 6 липня підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ завдали удару по Омському нафтопереробному заводу, який розташований на відстані майже 2 500 км від державного кордону України. Цей НПЗ є найпотужнішим нафтопереробним підприємством у РФ (понад 21 млн тонн на рік).

Пізніше стало відомо, що Омський НПЗ призупинив роботу після української атаки дронами.

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