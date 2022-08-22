Удар був настільки потужним, що здетонували боєприпаси в російських військових КамАЗах.

Збройні сили України ударом по Антонівському мосту в Херсоні влучили в російську колону з боєприпасами, очевидці чули гучні вибухи.

Про це повідомив у Facebook депутат Херсонської облради Сергій Хлань.

"ЗСУ не просто влучили в міст, а зробили це саме в той момент, коли по ньому рухалася колона російських автомобілів з боєприпасами. Люди телефонують, кажуть, що такого ще не пам'ятають", - зазначив він.

За його словами, удар був настільки потужним, що здетонували боєприпаси в російських військових КамАЗах, в результаті чого були пошкоджені бетонні конструкції. Він також зазначив, що як кажуть свідки, міст нібито остаточно розвалився.

Нагадаємо, раніше керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк підтвердила черговий удар по Антонівському мосту і зазначила, що ЗСУ постійно нагадують окупантам про дистанційну присутність.

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