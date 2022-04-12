Офіційна версія буде згодом.

У Маріуполі російські загарбницькі війська могли застосувати фосфорні боєприпаси.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України.

В центрі попереджають, що роспропаганда може створити серію фейків про обстріл Маріуполя хімічною зброєю.

"Станом на сьогодні інформація про застосування військами Росії хімічної зброї в Маріуполі перевіряється. Є припущення, що це були фосфорні боєприпаси. Але офіційна версія буде згодом", - сказано у повідомленні.

Також попереджають, що роспропаганда, користуючись етапом верифікації інформації, вже відхрестилася від хіматак. Росія заперечує і факт використання фосфорних боєприпасів.

"[Роспропаганда] пояснює це тим, що українці плутають їх з освітлювальними снарядами", - йдеться у повідомленні.

Про високий ризик використання хімічної зброї попереджала заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр. Факт використання фосфорних боєприпасів окупантами підтвердили в Попасній ще 13-го березня.

Можлива хімічна атака в Маріуполі: що відомо

Як повідомляв УНІАН, у полку "Азов", бійці якого обороняють Маріуполь, увечері 11 квітня заявили, що російські війська використали проти українських військових та цивільних осіб у місті отруйну речовину невідомого походження, яку було скинуто з ворожого БПЛА. У постраждалих спостерігається дихальна недостатність, вестибуло-атактичний синдром.

Лідер "Азова" Андрій Білецький повідомив, що троє людей мають чітко виражені ознаки отруєння бойовими хімічними речовинами, але без катастрофічних наслідків.

Президент України Володимир Зеленський після повідомлень про атаку у відеозверненні зазначив: "Хочу нагадати світовим лідерам, що можливе застосування хімічної зброї російськими військовими вже обговорювалося. І вже на той час це означало, що потрібно реагувати на російську агресію значно жорсткіше і швидше".

У США і Великобританії відреагували на заяву "Азова" про те, що російські окупанти застосували хімічну зброю у Маріуполі.

Міністр закордонних справ Великобританії Ліз Трасс заявила, що вже перевіряє цю інформацію разом з партнерами.

Прес-секретар Пентагону Джон Кірбі повідомив, що вони стурбовані потенційним використанням Росією засобів "боротьби з заворушеннями" в Україні.

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