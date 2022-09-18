Габріелюс Ландсбергіс заявив, що танки говорять гучніше, аніж слова.

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс наголошує, що виключно слова засудження не припинять геноцид російської армії, Україна потребує негайно танків.

Про це глава МЗС Литви повідомив у мікроблозі Twitter.

"Слова не змогли запобігти масовим похованням. Лише засудження не припинить цей геноцид. Танки говорять гучніше, аніж слова. Озброюйте Україну зараз - означає саме зараз", - наголосив Ландсбергіс.

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Як повідомляв УНІАН, 14 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що Харківщина майже вся звільнена від російських загарбників, в окупації понад п’ять місяців жили близько 150 тисяч українців.

16 вересня голова Національної поліції Ігор Клименко заявив, що на деокупованих територіях Харківської області виявлено 10 катівень.

Також поблизу міста Ізюм, що перебувало в окупації, виявлено орієнтовно 445 поховань цивільних людей.

За даними уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Олега Котенка, в Ізюмському районі виявили п'ять кладовищ, де поховані загиблі внаслідок російської агресії цивільні та військові.

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