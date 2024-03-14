Зазначається, що Мі-28 намальований.

На аеродромі "Джанкой" у тимчасово окупованому Криму на 9 березня 2024 року перебували 10 ударних вертольотів Мі-28 і два Ка-52, а також чотири штурмовики Су-25. Російські військові також намалювали один фальшивий "Мі-28".

OSINT-дослідник MT Anderson написав у Twitter, що згідно зі знімками, росіяни перемістили зі старої та обладнаної позиції дивізіон комплексів С-400 на нову локацію.

Водночас знімок наводить на думку, що там насправді стоять фальшиві ЗРК, тоді як справжні С-400 могли бути переміщені в інше місце.

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Аналітики Defense Express вважають, що на знімках російські ударні вертольоти і штурмовики - важлива мета, тому що ці Мі-28, Ка-52 і Су-25 на аеродромі в Джанкої, найімовірніше, використовуються для бойових дій на Півдні України. ЗСУ необхідні далекобійні ракети для нейтралізації авіаційної загрози.

При цьому експерти вважають, що намалювати Мі-28 росіянам довелося, тому що або вони втратили щонайменше один Мі-28, або вони збираються домалювати ще кілька таких "гелікоптерів", щоб ввести в оману щодо кількості наявних на аеродромі "бортів".

Вибухи в Джанкої 24 листопада 2023 року - що відомо

У мережі повідомили про атаку дронів на окупований Крим. Пізніше з'явилася інформація про ураження військової частини окупантів у Джанкої.

Зазначається, що внаслідок удару знищено засіб ППО та радіолокаційну станцію росіян. Також пишуть, що вони зазнали втрат особового складу.

При цьому мер Мелітополя Іван Федоров заявив, що після нічних вибухів у тимчасово окупованому Криму в пункті пропуску між окупованою територією Херсонської області та півостровом утворилися черги.

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