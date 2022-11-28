За даними ЗМІ, жінки самі виступили з такою ініціативою, а місцева влада їх підтримала.

Дружини та матері мобілізованих жителів Сахалінської області Росії по черзі їздитимуть на окупований Донбас. Там вони будуть надавати "адресну та ефективну допомогу" російським загарбникам у війні проти України.

Як пише російське видання Sakh.online, відповідне рішення ухвалили 27 листопада під час зустрічі родичів мобілізованих з губернатором Сахалінської області Валерієм Лимаренком на День матері в РФ.

Зазначається, що родички мобілізованих росіян створять жіночу громадську групу, аби на місці з'ясовувати, чого потребують загарбники на фронті. Вони "стануть учасниками проекту "Причетність" від регіонального відділення "Єдиної Росії".

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За даними ЗМІ, жінки самі виступили з такою ініціативою, а місцева влада їх підтримала. Очільник Сахалінської області Лимаренко заявив, що матері та дружини могли б по черзі виїжджати на Донбас, щоб надавати "адресну й ефективну допомогу, стежити, щоб запити військових виконували точно, а посилки швидше потрапляли адресатам".

Мобілізація в Росії

У середу, 21 вересня 2022 року, президент Росії Володимир Путін оголосив про проведення "часткової мобілізації". За офіційними даними, призвати планували 300 тисяч осіб. Проте приблизно за місяць її нібито завершили.

Також повідомлялося, що у Москві продовжується "часткова мобілізація", проте місцевим засобам масової інформації заборонили висвітлювати цю тему. Крім того, на полігонах Московської області триває підготовка мобілізованих військовослужбовців.

Аналітики Інституту вивчення війни наголосили, що нерівномірне проведення мобілізації у РФ спричиняє соціальні розломи, які підштовхують російський інформаційний простір до подальшої маргіналізації громад етнічних меншин.

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