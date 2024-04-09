Цей завод входить до російського Концерну "Техмаш".

У Брянській області безпілотні літальні апарати атакували хімічний завод, на якому виробляють вибухівку.

Як пише російський Telegram-канал Astra з посиланням на джерела, нова атака дронів на Брянський хімічний завод імені 50-річчя СРСР сталася в п'ятницю, 5 квітня. Він входить до Концерну "Техмаш" державної корпорації "Ростех".

Завод атакували два безпілотники. Унаслідок ударів у споруджуваному корпусі почалася пожежа, в іншому - було пробито покрівлю. Ніхто не постраждав, керівництво евакуювало 18 співробітників заводу.

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Інші удари по хімзаводу в Брянську: що відомо

Згідно з даними з відкритих джерел, АТ "Брянський хімічний завод імені 50-річчя СРСР" спеціалізується на виробництві промислових вибухових речовин та утилізації боєприпасів.

У листопаді минулого року цех заводу, що будується, вже опинявся під атакою БПЛА. Тоді повідомлялося, що дрон пробив дах цеху в трьох місцях.

Також журналісти пишуть про атаки на цей же завод 21 листопада і 13 жовтня. Тоді два дрони пошкодили дах і вентиляційну камеру одного з виробничих приміщень.

Остання відома атака сталася 30 грудня. Журналісти писали, що внаслідок нальоту в адміністративній будівлі вибило вікна.

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