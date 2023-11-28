На Мелітопольському напрямку триває контрнаступ українських воїнів, зазначив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія".

У зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Збройних сил України російські загарбники дві доби поспіль менше використосують безпілотники-камікадзе.

Супротивники продовжують скидати керовані авіабомби й здійснювати наземні атаки із застосуванням піхоти й втрачати сотні осіб, поділився командувач ОСУВ "Таврія", бригадний генерал Олександр Тарнавський в своєму Telegram-каналі. "Дві доби поспіль фіксується зменшення кількості застосування дронів-камікадзе...", - написав він.

За його даними, на різних напрямках стає все більше випадків, коли вороги відмовляються брати участь в активному наступі. "Окупанти продовжують поповнювати знекровлені підрозділи ув’язненими. Цей так званий "спецконтингент" російське командування вважає розхідним матеріалом. І без жалю кидає у "м’ясні штурми", - додав Тарнавський.

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Бригадний генерал також повідомив, що на Авдіївському напрямку українські воїни стійко тримають оборону, а на Мелітопольському - триває контрнаступ ЗСУ. "Загальні втрати окупантів в операційній зоні ОСУВ "Таврія" (за добу, - Ред.) склали 374 особи. Знищено один танк та один склад боєприпасів", - зазначив Тарнавський.

Триває війна - новини, які сьогодні варто знати:

Вранці 28 листопада Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що російські окупанти упродовж доби найбільше атак здійснили на Авдіївському й Бахмутському напрямках. Супротивники отримали "по зубах".

Росія на українській землі з початку повномасштабного вторгнення вже зазнала величезних втрат. Загальні втрати ворога на 28 листопада 2023 року становлять приблизно 326 тис. 440 супротивників.

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