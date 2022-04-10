Прокуратура розпочала розслідування.

На Чернігівщині російські військовослужбовці розстріляли неповнолітнього хлопця.

Про це повідомила прес-служба Чернігівської обласної прокуратури.

За даними слідства, в березні 2022 року поблизу будівлі сільської ради в селі Нова Басань в результаті обстрілу, здійсненого військовослужбовцями РФ, загинув неповнолітній хлопець, його брат – отримав поранення.

Тіло хлопчика було захоронено батьками на території домогосподарства. Цей факт встановлений правоохоронцями у ході фіксації кримінальних правопорушень, вчинених військовими країни-агресора, під час окупації села.

За процесуального керівництва Ніжинської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Наразі проведено ексгумацію тіла загиблого. У кримінальному провадженні призначено судово-медичну експертизу для встановлення причин смерті. Проведення слідчих (розшукових) дій триває.

Нагадаємо, у Бучі триває ексгумація, у більшості людей вогнепальні та осколкові поранення.

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