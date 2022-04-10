Окупанти здійснили 7 ракетних ударів по Миколаївській області, постраждалих немає.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці Оперативного командування "Південь" у Facebook.
Так, щодо поточної оперативної обстановки на Одещині зазначається: "На Миколаївському та Херсонському напрямку противник відчайдушно обороняється і намагається підтягнути резерви нових сил для жорстких боїв. З метою нагнітання панічних настроїв серед місцевого населення та максимального руйнування транспортних комунікацій, ворог здійснив 7 ракетних ударів по Миколаївській області".
Зауважується, що постраждалих немає.
Також зазначається, що українські війська утримують визволені території під чисельними ворожими обстрілами.
"Корабельне угруповання противника в Чорноморській операційній зоні продовжує чинити психологічний тиск щодо атаки узбережжя і нанесення ракетних ударів", - мовиться у дописі.
Усього за добу на південному рубежі оборони України ворог втратив 37 своїх окупантів та 4 одиниці техніки.
Нагадаємо, Кім висловився, чи збирається Росія захопити Миколаїв. На думку голови Миколаївської ОВА, росіяни підуть на мирну угоду тоді, коли їм стане невигідно продовжувати війну.