Корабельне угруповання ворога в Чорноморській операційній зоні продовжує психологічний тиск щодо атаки на узбережжя.

Окупанти здійснили 7 ракетних ударів по Миколаївській області, постраждалих немає.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Оперативного командування "Південь" у Facebook.

Так, щодо поточної оперативної обстановки на Одещині зазначається: "На Миколаївському та Херсонському напрямку противник відчайдушно обороняється і намагається підтягнути резерви нових сил для жорстких боїв. З метою нагнітання панічних настроїв серед місцевого населення та максимального руйнування транспортних комунікацій, ворог здійснив 7 ракетних ударів по Миколаївській області".

Зауважується, що постраждалих немає.

Також зазначається, що українські війська утримують визволені території під чисельними ворожими обстрілами.

"Корабельне угруповання противника в Чорноморській операційній зоні продовжує чинити психологічний тиск щодо атаки узбережжя і нанесення ракетних ударів", - мовиться у дописі.

Усього за добу на південному рубежі оборони України ворог втратив 37 своїх окупантів та 4 одиниці техніки.

Нагадаємо, Кім висловився, чи збирається Росія захопити Миколаїв. На думку голови Миколаївської ОВА, росіяни підуть на мирну угоду тоді, коли їм стане невигідно продовжувати війну.

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