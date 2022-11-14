Путін боїться ставити когось іншого, оскільки 100% довіряє Шойгу.

Президент РФ Володимир Путін не збирається позбавляти посади міністра оборони Росії Сергія Шойгу, попри його неефективність.

Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко в ефірі Радіо НВ пояснив, що критика в адрес Шойгу в Росії ні на що не впливає, оскільки за ним стоїть Путін.

"Його вплив на армію і воєнні дії відносно невеликий, але все ж за ним стоїть Путін. Путін неодноразово давав зрозуміти, що не буде змінювати Шойгу. Це багато в чому вирівнює для нього ситуацію. І багато з тих, хто не поважає його або вважає його глибоко неефективним, змушені з ним миритися, тому що за ним стоїть Путін і не збирається його зливати", — переконаний посадовець.

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За словами Денисенка, Міноборони РФ - це величезний механізм, який дозволяє керувати необмеженими людськими і майже не обмеженими фінансовими ресурсами.

"Путін прекрасно розуміє, як працює система. І зараз прибрати Шойгу, поставити когось незрозумілого для нього, — це отримати можливість дуже серйозних проблем. Зокрема тієї, що армія на цьому етапі, під час війни, сильніша за ФСБ. Тому він дуже боїться будь-якого іншого, крім Шойгу, якому він 100% довіряє", — підсумував радник глави МВС.

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Раніше Денисенко заявляв, що Путін не зміг звільнити Шойгу та начальника генштабу Валерія Герасимова, оскільки боїться повного захоплення влади представниками ФСБ.

Аналітики Інституту війни вважають, що Путін має намір відновити авторитет Шойгу, щоб врівноважити зростаючий вплив так званої радикальної групи силовиків, яка критикує Міноборони.

На думку експерта Коваленка, Путін готує фундамент для масштабної "чистки" в Міноборони РФ у 2023 році. Апогеєм цієї "чистки" стане не просто зміщення Шойгу, а звинувачення його у провалі вторгнення в Україну і судовий процес.

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