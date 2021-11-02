Бойовики з самого ранку вели вогонь зі стрілецької зброї.

Російські окупанти вранці 2 листопада обстріляли позиції українських військових біля Павлополя зі стрілецької зброї. В результаті один військовий отримав поранення несумісне з життям.

Про це повідомляє прес-центр штабу Операції Об'єднаних сил у Facebook.

За минулу добу, 1 листопада, бойовики 11 разів відкривали вогонь. При цьому двічі били із забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Противник вісім разів вів вогонь біля Новолуганського з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем і стрілецької зброї, а поруч зі Світлодарським і Водяним били з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Читайте такожРосія зосереджує війська та техніку на кордоні з Україною: Politico оприлюднило супутникові знімкиТакож бойовики обстріляли позиції українських військових біля Авдіївки з мінометів калібру 82 мм.

Українські бійці відкривали вогонь у відповідь.

Як раніше повідомляв УНІАН, Заступник Міністра оборони Ганна Маляр заявила, що Росія використовує війну на Донбасі як інструмент нескінченного тиску.

Коментуючи нещодавні загострення на Донбасі, вона зазначила, що "війна завжди має певні хвилі і ми вже не вперше говоримо про загострення".

Автор: Анастасія Горбачова