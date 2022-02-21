Людмила Денісова заявила про порушення Конвенції про захист цивільного населення під час війни.

Бойовики на Донбасі розпочали примусову "мобілізацію" неповнолітніх. Такі дії є порушенням Конвенції про захист цивільного населення під час війни.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова у своєму Telegram-каналі.

"У так званих "військових училищах" НЗФ "ДНР" та "ЛНР" курсантам, яким 16-18 років, відданий наказ про приведення в бойову готовність з подальшою участю в бойових діях", - йдеться в повідомленні.

За її словами, прийнявши таке рішення бойовики порушили статтю 51 Конвенції про захист цивільного населення під час війни, яка забороняє участь дітей у збройних конфліктах.

У зв'язку з цим Денісова закликала Дитячий фонд ООН та міжнародні правозахисні організації відреагувати на залучення дітей до бойових дій та примусовий призов дітей, громадян України, до незаконних збройних формувань.

Загострення на Донбасі - що відомо

17 лютого бойовики на Донбасі здійснили низку обстрілів з важкого озброєння, забороненого Мінськими домовленостями. В результаті чого пошкоджено будівлю дитячого садка, є постраждалі серед цивільних. При цьому окупанти звинуватили в обстрілі українських військових.

18 лютого стало відомо, що ватажок бойовиків "ДНР" Пушилін заявив про масову евакуацію жителів захопленої частини Донбасу у РФ. Потім журналісти з'ясували, що звернення Пушиліна про евакуацію записано ще до загострення ситуації - 16 лютого.

Згодом-19 лютого, у "ДНР" ввели загальну мобілізацію. Пізніше таке ж рішення прийняв і ватажок бойовиків "ЛНР" Пасічник. Пізніше в ЗМІ з'явилася інформація, що співробітники так званого "міністерства державної безпеки" почали масово насильно забирати людей в "армію".

У свою чергу в Україні нагадали, що не розглядають силовий варіант повернення окупованих РФ територій Донецької та Луганської областей.

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