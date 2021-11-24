Вчора окупанти чотири рази порушили режим припинення вогню.

Минулої доби внаслідок обстрілів в районі проведення операції Об'єднаних сил дістав поранення один український воїн.

Про це йдеться у зведенні штабу ООС.

"Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний", - поінформували у штабі.

Загалом упродовж минулої доби окупанти чотири рази порушили режим припинення вогню, один з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Так, поблизу Широкиного вони застосовували міномети калібру 120 мм.

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"Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли", - наголосили у штабі.

Як повідомляв УНІАН, згідно з опитуванням 55% української молоді у віці від 14 до 18 років вважають, що на Донбасі йде війна між Росією і Україною.

8% опитаних вважають це внутрішнім збройним конфліктом між громадянами України, а ще 8% - не можуть з'ясувати для себе, що відбувається на Донбасі.

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Автор: Світлана Закелова