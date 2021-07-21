Воїну оперативно надали меддопомогу / фото president.gov.ua
На Донбасі внаслідок підриву на міні поранено українського військовослужбовця.
Про це повідомляє прес-центр оперативно-тактичного угруповання "Північ" у Facebook
"Воїну оперативно надано першу медичну допомогу та доправлено до лікувального закладу. Стан його здоров'я - задовільний", - йдеться у повідомленні.
На місці події працюють посадові особи бригади та група оперативного реагування Військової служби правопорядку ЗСУ.
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