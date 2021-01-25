Пораненому бійцю надано медичну допомогу, його стан стабільний.

Український військовий дістав поранення внаслідок обстрілу, який здійснили російсько-окупаційні війська в районі Золотого на Донбасі.

Про це у Facebook повідомила українська делегація для участі в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі.

«Сьогодні, 25 січня, близько 12:00 внаслідок обстрілу противником наших позиції в районі н.п. Золоте отримав поранення один військовослужбовець Збройних сил України», - йдеться в повідомленні.

Вказується, що пораненому бійцю надано медичну допомогу, стан стабільний.

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Українською стороною СЦКК з використанням координаційного механізму було введено «режим тиші» та направлено відповідну ноту до СММ ОБСЄ.

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Автор: Костянтин Гончаров