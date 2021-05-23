Захисника оперативно доправили до лікарні, де йому надається необхідна медична допомога.

Протягом минулої доби, 22 травня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 12 порушень режиму припинення вогню.

Про це у Facebook повідомив прес-центр штабу ООС.

Так, окупанти стріляли поблизу Пісків, селища Південне, неподалік Водяного,у районі Причепилівки, Золотого-4.

Читайте такожОкупанти з мінометів обстріляли Піски, пошкоджено приватний будинок (фото, відео)"Внаслідок ворожого вогню один український військовослужбовець отримав поранення. Захисника оперативно доправили до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога. Стан здоров’я воїна – важкий", - йдеться у повідомленні.

На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Крім того, з мінометів 120-го калібру російсько-окупаційні війська здійснили обстріл цивільної інфраструктури населеного пункту Піски. Внаслідок влучання міни було пошкоджено приватний будинок. На щастя, ніхто не постраждав.

Станом на ранок 23 травня зафіксовано два порушення режиму припинення вогню.

Прогноз щодо ситуації на Донбасі

Доля мирного процесу на Донбасі вирішиться після 1 жовтня, переконаний спікер української делегації на мінських переговорах Олексій Арестович.

Він також уточнив, від чого залежатиме доля переговорного процесу щодо Донбасу.

"Йде кілька цікавих процесів. Перше - це зустріч Байдена і Путіна, вона багато чого вирішить. Друге - можлива зустріч Зеленського і Путіна, вона також може багато вирішити або не вирішити. Третє - заміна Меркель на чолі Німеччини, яка повинна відбутися у вересні, вибори до Держдуми, і кудись повинні дітися російські війська з наших кордонів, тому що навчання Захід-2021 якраз будуть на початку вересня. Тобто 1 жовтня стане зрозуміло, куди йдемо далі з мирним процесом, тоді переформатується ситуація в Європі, стане зрозуміло, що з Північним потоком, яка ситуація в чотирикутнику ЄС-США-Росія-Україна", - сказав він.

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Автор: Ольга Робейко