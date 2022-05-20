"Мобілізований" з ОРДЛО розповів, що забирають і людей з ДЦП, і одноруких.

"Мобілізований" житель ОРДЛО з проблемами із зором потрапив у полон і розповів, як людей з інвалідністю беруть до лав окупантів.

Відео з розповіддю окупанта опублікувала СБУ.

Наприклад, він через нещасний випадок в дитинстві втратив зір на одне око, але це не допомогло йому уникнути примусової мобілізації.

"Пішов на роботу, приїхала комендатура, попросила пред'явити документи. Сказали сісти в машину і відвезли до військкомату. У військкоматі виписали повістку на 26 лютого. ... Не встиг зайти до військкомату, кричать - в автобус. Посадили мене в автобус, одягли. З обмундирування - тільки каски, ніяких бронежилетів", - розповів окупант.

Росіяни беруть до своїх лав всіх, кого вдалося зловити, незалежно від їхнього стану здоров'я.

"Також бачив у Новоазовську і людей з ДЦП, і одноруких - всіх збирають", - каже полонений.

Як писав УНІАН, через величезні втрати окупантів у РФ немає живої сили для поповнення своїх військ в Україні. Тому хочуть залучити навіть жінок.

Також окупанти планують залучати до бойових дій студентів з тимчасово окупованих територій Донецької області.

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