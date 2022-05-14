Угруповання ОС за добу знищило 8 танків ворога, 7 БпЛА, 5 артилерійських систем та ще до 1,5 десятка іншої техніки.

На Донбасі наші захисники сьогодні успішно відбили 12 атак ворога, а на 6 локаціях бої з окупантом ще тривають.

Про це зазначено у повідомленні Угруповання Об’єднаних сил щодо ситуації з проведенням оборонної операції на Донецькому і Луганському напрямках.

Наголошується, що обстановка складна, але контрольована.

"Уздовж всієї смуги оборони ворог застосовує бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки, міномети різних систем, завдає ракетно-бомбових ударів по цивільних об’єктах інфраструктури, мирних житлових кварталах. Українські захисники і захисниці зі складу угруповання Об’єднаних сил відбили сьогодні 12 атак ворога. Ще на 6 локаціях тривають бої з окупантом. Наші відважні воїни завдають рашистським загарбникам значних втрат у живій силі і техніці", - мовиться у повідомленні.

Відповідно до оприлюдненої інформації, за добу, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили: 8 танків; 5 артилерійських систем; 9 одиниць бойової броньованої техніки; 5 ворожих автомобілів.

Крім того, підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 6 безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10" та один тактичний розвідувальний БпЛА "Елерон".

Нагадаємо, у МВС розказали, де тривають найзапекліші бої на Донбасі.

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