У відомстві наголосили, що противник хоче оточити сили оборони України на Донбасі.

На сьогодні найжорсткіші бої з російськими окупантами тривають у Луганській області. Зокрема в районі річки Сіверський Донець, через яку намагаються переправитися ворожі сили.

Про це розказав радник голови МВС Вадим Денисенко в ефірі "Прямого".

За його словами, противник хоче оточити сили оборони України на Донбасі.

"Ми розуміємо, що там росіяни намагаються робити оточення українських військ. Їм нічого не вдається, але там зараз зосереджені найголовніші й найзапекліші бої", – сказав Денисенко.

Наразі одним з основних оперативних центрів бою за Донбас є агломерація Лисичанськ – Сєвєродонецьк – Рубіжне біля річки Сіверський Донець.

"І це, безумовно, Ізюмський напрямок, це напрямок на Слов'янськ і Краматорськ. Це два ключові напрямки, на яких росіяни концентруватимуться в битві за Донбас", – повідомив Денисенко.

Водночас, за його словами, на півночі Харківщини окупанти відступають, що раніше підтверджував Генеральний штаб ЗСУ. Проте розслаблятися зарано, адже ЗСУ доведеться провести чимало складних битв.

Зокрема, за його словами, попереду бої за острів Зміїний, які, можливо, будуть одними з найзапекліших найближчим часом. Офіційної інформації, що російські військові встановили на острові комплекси ППО С-300, немає, зазначив Денисенко.

"Ми розуміємо, що від цього багато в чому залежатимуть і варіанти можливого наступу чи відсутності наступу на Одещину й насамперед на Бессарабію", – додав він.

Нагадаємо, як писав УНІАН, за даними Генштабу російські окупанти зосереджують основні зусилля на підготовці до наступальних дій у напрямках населених пунктів Сєверодонецьк, Соледар та Бахмут, здійснюють поповнення запасів та перегрупування підрозділів.

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