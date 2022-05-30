За добу окупанти обстріляли 46 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях, зруйнували і пошкодили 39 цивільних об'єктів.

На Донецькому та Луганському напрямках українські військові відбили сьогодні, 30 травня, 8 атак ворога, на двох локаціях ще тривають бої.

Про це повідомляє Угруповання Об'єднаних сил у зведенні станом на 21:00.

"Уздовж усієї смуги оборони на Донецькому та Луганському напрямку ворог застосовує бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки, міномети різних систем, завдає ракетно-бомбових ударів по цивільних об’єктах інфраструктури, мирних житлових кварталах", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за добу окупанти обстріляли 46 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях, зруйнували і пошкодили 39 цивільних об’єктів, з них: 33 житлові будинки, школу, дитячий садок, завод залізобетонних конструкцій, цех теплоелектростанції та магазин.

У результаті цих обстрілів загинули щонайменше 3 цивільних особи, ще 7 отримали поранення і травми різного ступеню тяжкості. Дані про точну кількість загиблих, поранених, руйнування та пошкодження в обох областях уточнюються.

"Українські захисники і захисниці зі складу угруповання Об’єднаних сил відбили сьогодні 8 атак ворога. На 2 локаціях ще тривають бої. Наші відважні воїни завдають рашистським загарбникам втрат у живій силі і техніці", - сказано у зведенні.

Так, за цю добу військовослужбовці угруповання Об'єднаних сил знищили один ворожий танк, чотири артилерійські системи, п'ять бойових броньованих машин, два автомобілі.

Крім того, підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили крилату ракету Х-59МК.

Як повідомляв УНІАН, за даними Оперативно-тактичного угруповання "Схід", за добу на сході України ліквідовано близько 50 окупантів та кілька одиниць ворожої техніки.

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