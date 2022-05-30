Супротивник сьогодні також втратив безпілотник, поділилися у ЗСУ.

За добу на сході України ліквідовано близько 50 окупантів та кілька одиниць ворожої техніки.

Про це повідомляє Оперативно-тактичне угруповання "Схід" Збройних сил України.

"Сьогодні, 30 травня, наші воїни знищили: особового складу - до 50, танків - 1, БМП - 1, САУ - 1, мінометів - 3", - йдеться у повідомленні.

Також знищено один ворожий безпілотник.

Нагадаємо, РФ вдерлася в Україну рано вранці 24 лютого. Російські війська спочатку скидали бомби на об'єкти військової інфраструктури, а потім атакували й житло мирних жителів. Пізніше супротивник пішов у наступ на сході України.

В ООН повідомляли, що через дії окупантів в нашій країні вже задокументовано загибель понад 3 380 осіб.

Українські воїни давали гідну відсіч супротивнику. 30 травня стало відомо, що вночі на півдні наші воїни знищили 46 супротивників, ворожі техніку та склад боєприпасів.

У Генштабі Збройних сил України повідомляли, що станом на 30 травня на нашій землі знищили приблизно 30 тисяч 350 супротивників і, зокрема, 1 349 ворожих танків.

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