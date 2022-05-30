Противника було відкинуто на 8-10 км на окремих напрямках.

Генеральний штаб Збройних сил України ввечері 28 травня повідомив про наступ на позиції росіян на півдні країни. Сьогодні стало відомо перші результати.

Зокрема, наші захисники й захисниці змогли просунутися на 8-10 кілометрів на окремих відтинках Херсонського та Запорізького напрямків. Про це в ефірі телемарафону повідомив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.

На півдні України станом на вечір 29 травня можемо сказати, що на деяких напрямках, на Херсонщині і Запоріжжі, українські захисники просунулися у середньому на 8-10 кілометрів. Безумовно, ЗСУ вибили окупантів з кількох населених пукнтів.

Разом з тим посадовець порадив українцям слідкувати за офіційними повідомленнями та орієнтуватися насамперед на офіційні повідомлення Генерального штабу Збройних сил України.

Просування Збройних Сил України на Півдні

29 травня радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань повідомив, що ЗСУ пішли в контрнаступ на Бериславському напрямку і вже просунулися на 9 кілометрів. За його словами, окупантів вибивають з третьої лінії оборони, яку ті вибудовували раніше.

"Українські військові, прагнучи розсіяти російські сили, почали контрнаступ у Херсонській області, яку росіяни вважали настільки контрольованою, що спробувала ввести там рубль", – так успішну контратаку ЗСУ на херсонському напрямку описує газета The New York Times.

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