Група озброєних окупантів з пов'язками СЦКК здійснювала розвідку залишених позицій ЗСУ під прикриттям проведення робіт із розмінування.

Військові Збройних сил України затримали російського військового Андрія Косяка на Донбасі, коли російські окупанти проводили розвідку місцевості в районі Золотого на Донбасі.

Про це повідомляє Українська делегація для участі у Тристоронній контактній групі у соціальній мережі Facebook.

"Сьогодні, безпосередньо під час загального засідання ТКГ, російські збройні формування вдалися до грубої провокації: близько 10:45 група озброєних осіб з пов'язками СЦКК під прикриттям проведення робіт із розмінування здійснювала розвідку залишених позицій ЗСУ", - йдеться у повідомленні.

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Водночас, перед цим гарантії безпеки були надані українською стороною для проведення робіт із розмінування з чітким зазначенням маршрутів пересування та визначенням граничної точки висунення в сторону позицій ЗСУ, в рамках робіт по обладнанню ділянки місцевості для відкриття з боку тимчасово окупованих територій КПВВ "Золоте".

"Оперативною групою ЗСУ був затриманий один в/с російських збройних формувань: громадянин РФ Косяк Андрій Валентинович, 1978 року народження. У нього було вилучено зброю та боєприпаси", - йдеться у повідомленні.

Окремо зазначається, що цей громадянин підозрюється правоохоронними органами України у скоєнні у 2010 році важкого злочину за ст. 115 Кримінального кодексу ("умисне вбивство").

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Автор: Віталій Саєнко